Nürnberg (epd). Das Seniorenheim Rummelsberger Stift St. Lorenz und die evangelische Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg haben eine "Diakonische Schulpartnerschaft" vereinbart. Wie die Schule am Mittwoch mitteilte, machen das beide Einrichtungen nun mit einem Schild an ihren Gebäuden sichtbar. Es trägt die Aufschrift "Schule und Diakonie - wir sind Partner beim Lernen!"

Der Pfarrer und Gesamtschulleiter der Wilhelm-Löhe-Schule, Mark Meinhardt, und die Leiterin des Rummelsberger Stifts St. Lorenz, Sabine Ramsauer, unterzeichneten den Vertrag im Rahmen des Projekts "Tandem". Mit der Partnerschaft solle eine diakonische Berufsorientierung und das soziale Lernen gefördert werden. Projekte, Aktionen und Begegnungen seien in der Wilhelm-Löhe-Schule bald sowohl im Unterricht als Praktika, im Wahlkurs und im Offenen Ganztag mit dem Partner Rummelsberger Stift St. Lorenz möglich, sagte Schulleiter Meinhardt.

Die Begegnung zwischen den Generationen werde am Rummelsberger Stift St. Lorenz bereits lange gepflegt, teilte der Leiter des Netzwerks Diakonisches Lernen Bayern, Martin Dorner, mit. Es habe bereits ein Theaterprojekt zum Leben einzelner Bewohner und Bewohnerinnen gegeben, bei dem Schülerinnen und Schüler und Seniorinnen und Senioren gemeinsam auf der Bühne standen.

Das Projekt "Tandem" initiiert den Angaben nach Partnerschaften zwischen Schulen und diakonischen Einrichtungen. Aus guten Erfahrungen mit Modellen des Diakonischen Lernens in Bayern würden dauerhafte Partnerschaften, erklärte Dorner. "Die Diakonie soll sich dabei als verlässliche Partnerin bei der Berufs- und Studienorientierung erweisen." Sie zeige, "pflegerische, erzieherische und soziale Berufe sind attraktiv und sinnstiftend".