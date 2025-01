Augsburg (epd). Die Schauspielerin Senta Berger fühlt sich vom Leben reich beschenkt. Auf die Frage, was ihre ersten Gedanken seien, wenn sie auf ihr Leben zurückschaue, sagte die 83-Jährige der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch): "Dass ich dankbar dafür sein muss, es aber nicht immer bin. Dann ermahne ich mich selbst."

Auch für ihre jahrzehntelange Ehe mit dem Regisseur Michael Verhoeven, mit dem sie von 1966 bis zu dessen Tod 2024 verheiratet war, zeigte sie sich dankbar. "Wir haben uns sehr jung kennengelernt und sind miteinander erwachsen geworden und schließlich alt." Sie hätten von Anfang an dieselben Interessen, dieselben politischen Ansichten und denselben Humor gehabt. "Es hätte auch anders kommen können."

Sie würde gerne nochmal eintauchen in ihre Jugendjahre, in denen der Anfang von so vielem liege, sagte sie. "Die erste Verliebtheit, der erste Liebeskummer, meine Aufnahmeprüfung in die Schauspielschule, meine erste Vorstellung am Theater - das alles ist mir sehr nahe." Für die Zukunft wünscht sich Senta Berger Gesundheit für ihre Familie. "Das ist das Wichtigste." Ansonsten lasse sie alles auf sich zukommen.