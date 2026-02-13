Augsburg (epd). Im Rahmen des ökumenischen Projekts "sieben wochen königlich" sind vom 22. Februar bis 6. April 15 Königinnen und Könige des Bonner Künstlers Ralf Knoblauch zu Gast im Augsburger Klinikum. Wie das evangelische Dekanat Augsburg am Freitag mitteilte, sollen die Figuren dazu einladen, "darüber nachzudenken, was es heißt, achtsam und würdevoll miteinander umzugehen". Die Holzfiguren mit Kronen, aber ohne Insignien der Macht seien "schlicht, still und dennoch von großer Ausdruckskraft". Ihre Botschaft sei: Würde ist unantastbar.

Die Initiative "sieben wochen königlich" geht von der ökumenischen Klinikseelsorge am Universitätsklinikum Augsburg aus. Partner sind weitere kirchliche Einrichtungen sowie die Stadt. Der offizielle Auftakt wird am 22. Februar in einem Gottesdienst um 17 Uhr in der Kapelle des Universitätsklinikums Augsburg gefeiert. "Gerade in einem Klinikum erleben wir täglich, wie verletzlich Menschen sind. Die Figuren erinnern uns daran, dass jedem Menschen eine unverlierbare Würde zukommt - unabhängig von Krankheit, Leistung oder Lebenssituation", sagte die evangelische Klinikseelsorgerin und Pfarrerin Claudia Weingärtler.

Veranstaltungsreihe zum Thema "Würde"

Der Eröffnungsgottesdienst in der Klinikkapelle soll unterschiedliche Aspekte von Würde im Kontext eines Klinikums der Maximalversorgung aufgreifen, hieß es. Im Anschluss seien Besucherinnen und Besucher bei einem Empfang eingeladen, sich auszutauschen und die Figuren aus nächster Nähe zu betrachten. Weitere Veranstaltungen sind unter anderem ein ökumenischer Stadtspaziergang unter dem Titel "Achtung: Würde" am 8. März sowie ein Vortrag am 11. März im Rahmen der Vesperkirche in St. Paul unter dem Titel "Würde und Stigmatisierung".