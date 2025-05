Nürnberg (epd). Das Evangelische Siedlungswerk Bayern (ESW) hat am Freitag im Nürnberger Stadtteil Schweinau 50 neue Mietwohnungen eingeweiht. In der Webersgasse seien auf dem ursprünglich mit einem Pfarrhaus bebauten Grundstück die barrierefreien, bezahlbaren Mietwohnungen und eine Tagespflegestation mit 18 Plätzen entstanden, teilte das ESW mit. Der Wohnraum für Ein- oder Zweipersonenhaushalte und die Tagespflege könnten kombiniert in Anspruch genommen werden, müssten aber nicht. So könnten auch Paare mit unterschiedlichen Pflegebedarfen lange zusammenleben, hieß es.

Das ESW feierte außerdem ein Wohnungsbauprojekt in der 100 Meter entfernten Sünderbühlstraße, das im vergangenen Sommer für Familien fertiggestellt worden war. 45 von 54 Mietwohnungen haben dort drei oder mehr Zimmer. Eine gemeinschaftliche Dachterrasse und Urban Gardening-Flächen und ein grüner Innenhof mit Spielplatz gehören zu dem Objekt. Ein drittes Projekt im Stadtteil umfasst 45 Mietwohnungen, von denen 24 mit einkommensorientierter Förderung (EOF) gebaut wurden. Hier gebe es eine hauseigene Photovoltaikanlage mit einem Mieterstrommodell, heißt es in der Mitteilung.

Das ESW plane insgesamt fast 660 neue Mietwohnungen und 68 Eigentumswohnungen in Nürnberg bis zum Jahr 2029, davon würden über 70 Prozent als geförderter Wohnungsbau entstehen. Zwei weitere Bauprojekte entstehen wieder auf ehemaligen Kirchengemeindegrundstücken.

"Der Bedarf zeigt: Wir sind noch lange nicht fertig", sagte Gerda Peter, Geschäftsführerin des ESW, bei der Einweihung. Natürlich hoffe man auf die Politik und Anpassungen in der Förderlandschaft. "Aber in der Zwischenzeit arbeiten wir natürlich weiter an unserem Auftrag, bezahlbares Wohnen in Bayern zu schaffen."

Das ESW - Evangelisches Siedlungswerk ist das größte evangelische Wohnungsunternehmen in Deutschland. Nach eigenen Angaben bewirtschaftet es rund 12.800 Wohneinheiten in Bayern, rund 8.450 davon im Eigen- und Treuhandbestand. In Nürnberg sind es 4.620 Wohneinheiten, davon rund 2.350 im Eigen- und Treuhandbestand.