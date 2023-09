München (epd). Zum Amtsantritt als Chefdirigent von Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BR) hat Sir Simon Rattle Joseph Haydns Oratorium "Die Schöpfung" ausgewählt. Nach zwei Konzerten am 21. und 22. September im Münchner Herkulessaal kommt das Werk am 24. September in der geschichtsträchtigen Basilika im oberschwäbischen Ottobeuren zur Aufführung, teilte der BR am Mittwoch mit. Als Solisten werden Lucy Crowe, Benjamin Bruns und Christian Gerhaher zu erleben sein. BR-Klassik überträgt am 22. September um 20.05 Uhr im Radio live aus dem Herkulessaal. Die Aufführung am 24. September in Ottobeuren ist um 15.30 Uhr im Video-Livestream auf BR-Klassik und in 3sat zu sehen.

"In ihr steckt alles, die ganze Welt. Sie ist ein Blick zurück und weit in die Zukunft dessen, was Musik alles sein kann. Sie ist Gleichgewicht und Revolution zur selben Zeit, ein Stück Aufklärung", sagte Sir Simon Rattle zu "Die Schöpfung". Haydns Meisterwerk wurde 1946, ein Jahr nach Kriegsende, als erstes Oratorium überhaupt in der Basilika in Ottobeuren aufgeführt. Als legendär gelte bis heute die Aufführung von Chor und Symphonieorchester des BR unter Leonard Bernstein 1986.