Mainz, München (epd). Die auf Social Media inszenierte Vorliebe Markus Söders für Fleischgerichte ist zum Thema der Wagenbauer für den Mainzer Rosenmontagsumzug geworden. Eine der am Dienstag vom Mainzer Carneval-Verein (MCV) vorgestellten großformatigen Persiflagen zeigt den bayerischen Ministerpräsidenten (CSU) mit Schweinshaxe und Bierkrug in den Händen und Bratwurst im Mund auf einem Berg von Lebensmitteln. Die insgesamt elf Motivwagen bilden eine Mischung von weltpolitischen und lokalen Ereignissen ab.

So zeigt ein weiterer Motivwagen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) als Schlauchboot-Kapitän. Seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) als Meeresungeheuer stößt einen Dreizack in die Gummiwand, obwohl das Boot ohnehin schon unter der Last nicht erfüllbarer Wahlversprechen zu sinken droht.

Neues Bestattungsgesetz: Asche in die Konfetti-Kanone

Donald Trump als Dauerthema des Mainzer Rosenmontags rückt der Freiheitsstatue beim Tanz ohne Regeln auf den Leib. Auch das neue liberale Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz inspirierte die Mainzer Wagenbauer. Ein Motivwagen zeigt, wie ein Bestattungsunternehmer Asche aus einer Urne in eine Konfetti-Kanone umfüllt.

Mainz ist neben Köln und Düsseldorf eine der bundesweit wichtigsten Hochburgen der Straßenfastnacht. Zum Rosenmontagsumzug werden nach MCV-Schätzungen über 600.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.