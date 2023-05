München (epd). Für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) sind die "Star Wars"-Filme nicht einfach nur Science-Fiction oder Action. "Es hat etwas Religiöses, etwas Spirituelles und letztlich auch etwas Mythologisches", sagte Söder am Donnerstag (4. Mai) in einem auf Twitter verbreiteten Video anlässlich des "Star-Wars-Tages", dem inoffiziellen "Feiertag" der "Star Wars"-Fans. Söder, selbst bekennender Fan seit seiner Jugend, sagte, er habe "alle Filme gesehen, alle Spin-offs" und sei dem "Star Wars"-Universum bis heute treu geblieben. Sein Lieblingscharakter sei dabei eindeutig, "der gute alte Yoda", erläuterte Söder.

Der "Star-Wars-Tag" wird am 4. Mai aufgrund der englischen Aussprache des Datums "May, the fourth" gefeiert. Diese ähnelt der Aussprache der in "Star Wars"-Filmen häufig verwendeten Aussage "May the force be with you" ("Möge die Macht mit dir sein").