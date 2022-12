Nürnberg (epd). Auf der Internetseite www.unterkunft-kirchentag.de können Menschen in der Metropolregion Nürnberg jetzt Quartiere für Besucherinnen und Besucher des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Nürnberg anbieten. Wie der Kirchentag am Montag mitteilte, werden für das Großevent vom 7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg rund 100.000 Gäste erwartet. Über die Plattform könnten sich Anbieter von Betten, Sofas oder Gästezimmern und die Suchenden miteinander verbinden.

Anbieter müssten keinen Hotelstandard vorweisen und könnten selbst entscheiden, wen sie aufnehmen möchten, hieß es. Egal, ob Wohnung, Zimmer, Bett, Luftmatratze oder einfach etwas Platz für eine Isomatte auf dem Fußboden, Kirchentagsgäste würden sich über jede Art der Unterkunft freuen. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer kämen während des Kirchentags aber in Hotels und Pensionen unter, würden campen oder in Gemeinschaftsquartieren übernachten, so die Mitteilung.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag wurde 1949 als christliche Laienbewegung gegründet und besteht bis heute als unabhängiger Verein. Alle zwei Jahre bringt er rund 100.000 Menschen in einer deutschen Großstadt zusammen. Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag findet in Nürnberg statt, auf Einladung der bayerischen Landeskirche und des Freistaats Bayern. Die Kirchentagslosung lautet: "Jetzt ist die Zeit".