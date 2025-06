Dachau (epd). 80 Jahre nach Kriegsende erinnert die Versöhnungskirche Dachau am Sonntag (29. Juni) mit einer Abendandacht und Konzertlesung an den ersten Sommer, den viele KZ-Überlebende wieder in Freiheit verbringen konnten. Die Autorin und BR-Sprecherin Julia Cortis lese aus Texten von Ruth Klüger (1931-2020), Esther Bejarano (1924-2021), Uri Chanoch (1928-2015) und Karl Adolf Groß (1892-1955), teilte Versöhnungskirchen-Pfarrer Björn Mensing mit.

Ruth Klüger, die als jüdisches Mädchen das Ghetto Theresienstadt und das KZ Auschwitz-Birkenau überlebt hat, habe den Sommer 1945 in einem Interview als glückliche Zeit beschrieben: "Ich war frei, die Sonne schien, und alles blühte wie verzaubert." Die Erinnerung an die sommerliche Leichtigkeit nach jahrelanger Verfolgung und Gewalt ist ein roter Faden des Abends, der von einem Vokalensemble umrahmt wird. Der Eintritt ist frei.