München, Berlin (epd). Der Verein SOS-Kinderdorf hat die kommende Bundesregierung aufgefordert, die Rechte und Bedürfnisse junger Menschen in den Mittelpunkt politischer Anstrengungen zu stellen. "Die Belange von Kindern werden im aktuellen Wahlkampf nicht berücksichtigt", sagte Sabina Schutter, Vorstandsvorsitzende der Kinderrechtsorganisation, am Dienstag in einem digitalen Pressegespräch. "Dabei sind sie es, die die Gesellschaft zukünftig tragen werden." SOS-Kinderdorf hat seine Forderungen anlässlich der Bundestagswahl in einem Impulspapier veröffentlicht.

"Kinderarmut, Bildungsmisere und alarmierende Zahlen im Bereich der mentalen Gesundheit" seien die zentralen Herausforderungen, die jetzt angegangen werden müssten, sagte Schutter. Investitionen in diesen Bereichen seien nicht nur sozial gerecht, sondern angesichts der demografischen Entwicklung auch "zwingend notwendig". "Wir können es uns nicht leisten, auch nur ein Kind zurückzulassen", sagte die SOS-Kinderdorf-Vorstandsvorsitzende.

Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, forderte dringend eine Reform der Schuldenbremse. Es sei ein "Irrsinn" zu sagen, Schulden seien per se schlecht, sagte Fratzscher. "Es gibt auch gute Schulden, nämlich Investitionen in Bildung, Infrastruktur oder Klimaschutz." Er forderte einen neuen Generationenvertrag und eine ausgewogene Lastenverteilung zwischen Jung und Alt, "um noch größeren wirtschaftlichen Schaden und Gefahr für die Demokratie abzuwenden". Aktuell vertrete keine Partei die Interessen der jungen Generation ausreichend. Diese Interessen müssten als explizite Rechte und Ansprüche formuliert und so besser geschützt werden.

Um die Anliegen junger Menschen als Querschnittsthema in die Gesetzgebung einzubringen, schlägt SOS-Kinderdorf unter anderem einen Kinderbeauftragten im Bundeskanzleramt vor. Der Verein fordert außerdem eine Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz, eine Stärkung der Kinder- und Jugendhilfe sowie eine bessere Versorgung von jungen Menschen mit psychischen Problemen.

SOS-Kinderdorf ist ein bundesweit organisierter Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe mit Sitz in München.