Sozialverband VdK Bayern begrüßt 750.000stes Mitglied

München (epd). Davon können Kirchen oder politische Parteien nur träumen: Der Sozialverband VdK Bayern wächst seit Jahren - nun hat er sein 750.000stes Mitglied begrüßt. Allein im vergangenen September habe man 5.000 Neuzugänge verzeichnet, teilte der VdK Bayern am Freitag mit. Das Jubiläumsmitglied, das die dreiviertel Million voll gemacht hat, ist eine 56-jährige Gebärdensprachdolmetscherin aus dem Landkreis Bamberg.

"Je stärker der VdK ist, desto durchsetzungsfähiger ist er für die sozialen Interessen der Bevölkerung", sagte die VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher bei einer Feierstunde in München. Entgegen jedem Trend in Vereinen, Parteien und Gewerkschaften wachse der VdK seit vielen Jahren kontinuierlich, aktuell mit bis zu 250 Neuaufnahmen am Tag. Bundesweit gehören dem VdK 2,1 Millionen Menschen an.

Der VdK Bayern ist eigenen Angaben zufolge ein gemeinnütziger Verein. Er bietet seinen Mitgliedern sozialrechtliche Beratung bei Fragen und Problemen zum Beispiel mit ihrer Rente, ihrer gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung oder der Anerkennung ihrer Schwerbehinderung. Außerdem vertritt er die sozialpolitischen Interessen der Mitglieder gegenüber der Politik und in der Gesellschaft.