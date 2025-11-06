Berlin, München (epd). Der Münchner Soziologe Armin Nassehi hat mit Blick auf die Integration von Einwanderern für eine schnelle Klärung von deren Aufenthaltsstatus geworben. "Ich bin dafür, dass man diejenigen zur Ausreise auffordert, die keine rechtlichen Möglichkeiten haben, zu bleiben. Damit man bei denen, die dauerhaft hier leben, dafür sorgen kann, dass sie integriert werden", sagte Nassehi dem "Tagesspiegel" (Donnerstag) in Berlin. Zur Begründung sagte der Soziologieprofessor: "Perspektivlosigkeit ist ein Problem, genauso wie ein ungeklärter Aufenthaltsstatus."

Nassehi hatte den Angaben zufolge vor zehn Jahren, im Herbst 2015, geschrieben: "Wer die Energie junger Männer nicht zu bündeln weiß, erzeugt ein hohes Konfliktpotenzial." Für diese Aussage sei er damals kritisiert worden: "Aber historisch wissen wir, dass in allen Kulturen Probleme entstanden, wenn junge Männer nichts zu tun hatten." Er habe dafür geworben, die Geflüchteten schnell arbeiten zu lassen, um ihnen eine Perspektive zu eröffnen.