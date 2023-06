Nürnberg (epd). Vor den Special Olympics World Games vom 17. bis 25. Juni in Berlin werden 30 bayerische Städte als Host Towns Sportteams aus der ganzen Welt begrüßen. In den Tagen vor dem größten inklusiven Sportereignis der Welt reist beispielsweise eine 111-köpfige Delegation aus Österreich nach Nürnberg, teilte die Stadt am Freitag mit. Dabei werde es unter anderem ein gemeinsames Begrüßungsessen mit Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und Besuche in Nürnberger Einrichtungen wie der Goldbachwerkstatt oder bei der Lebenshilfe geben. "Ganz nach dem Motto des Host Town Programs ‚Zusammen inklusiv‘ werden wir weiterhin gemeinsam mit den Nürnberger Sportvereinen und -verbänden die Inklusion im und durch Sport vorantreiben", sagte Sportreferentin Cornelia Trinkl laut Mitteilung.

Nach inklusiven Stadtführungen durch die Nürnberger Altstadt feiern die Athletinnen und Athleten am 13. Juni zusammen mit den Delegationen aus Fürth (Venezuela) und Erlangen (Serbien) einen gemeinsamen Festabend unter der Schirmherrschaft von Staatsminister Joachim Herrmann (CSU). Zu den inklusiven Tanzperformances "Stairways to Heaven?" mit "Curtis und Co. - dance affairs" vom 14. bis 22. Juni auf verschiedenen Treppen in Nürnberg sind auch alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Die Performance von sieben Darstellerinnen und Darstellern mit und ohne Behinderung ist laut Künstler-Webseite "ein Plädoyer für eine barrierefreie Stadt". Am 15. Juni reisen die Delegationen weiter zu den World Games in Berlin.