München (epd). Der Freistaat Bayern hat im bundesweiten Vergleich 2024 die meisten Wohneinheiten im sozialen Wohnungsbau gefördert. Von den bundesweit rund 61.900 Wohnungen seien über 13.600 in Bayern gefördert worden, teilte das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr am Samstag in München mit. Damit liege Bayern noch vor Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland.

Im Gegensatz zum Bundestrend sei damit im Freistaat kein Rückgang beim sozialen Wohnungsbau zu verzeichnen. "Während der soziale Wohnungsbau in anderen Ländern stockt oder rückläufig ist, haben wir in Bayern so viel bezahlbaren Wohnraum gefördert wie seit Jahren nicht", sagte Bauminister Christian Bernreiter (CSU) laut Mitteilung. Insgesamt gibt es demnach rund 134.000 sozial gebundene Mietwohnungen in Bayern.