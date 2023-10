Augsburg (epd). Mit einem Festgottesdienst im Beisein von Regionalbischof Axel Piper feiert die Gemeinde der St. Markuskirche im Augsburger Stadtteil Lechhausen das 125-jährige Bestehen ihres Gotteshauses. Im aktuellen Gemeindebrief erinnert Pfarrerin Katharina Beltinger an die Zeit, als arbeitssuchende Bauern- und Handwerkersöhne aus dem Ries, Franken und der Pfalz in der wachsenden Industriestadt Augsburg nach Beschäftigung suchten. Aber auch geistliche Heimat. Bereits ab 1880 fanden Gottesdienste in der erst fünf Jahre zuvor errichteten evangelischen Schule statt, am 1. September 1897 wurde der Grundstein von St. Markus gelegt, am 9. Oktober 1898 wurde sie eingeweiht. Seit vergangenem Jahr rückt die Markusgemeinde wieder näher an die Mutterkirche St. Jakob heran und kooperiert etwa beim Konfirmandenkurs.