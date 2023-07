Herrenchiemsee (epd). 13 Konzerte in königlicher Atmosphäre: Die Herrenchiemsee Festspiele unter der Schirmherrschaft des Dirigenten Kent Nagano laden ab Sonntag (16. Juli) jeden Abend zu Konzerten in den Spiegelsaal des Märchenschlosses von König Ludwig II. und in das Münster der Nachbarinsel Frauenchiemsee. Unter dem Motto "Weltgetöse - der Welt entrückt" stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Joseph Haydn und anderen auf dem Programm. Zum Auftakt der Festspiele hält Natalia Pinchuk, Ehefrau des Friedensnobelpreisträgers von 2022, Ales Bjaljazki, beim Staatsempfang von Kunstminister Markus Blume (CSU) am Sonntag im Spiegelsaal einen Vortrag zum Thema "Menschenrechte und Demokratie in Belarus - Freiheit und Frieden für Europa".