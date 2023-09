München (epd). Der Bayerische Staatspreis für Unterricht und Kultus geht in diesem Jahr an das Dossenberger-Gymnasium Günzburg. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) zeichnete das Projekt "Lernzirkel Jüdischer Glaube - jüdisches Leben" aus, das seit seinem Start vor fast 25 Jahren mittlerweile "fest in der Bildungslandschaft im Landkreis Günzburg verwurzelt" sei, teilte das Ministerium am Freitag mit. Der Staatspreis gehe somit erstmals nicht an eine Einzelperson, sondern an ein Projekt.

Ludwig Spaenle (CSU), Antisemitismusbeauftragter der Staatregierung, nannte das Projekt, das immer zur Woche der Brüderlichkeit im März stattfinde, beispielhaft. An mehreren Stationen der ehemaligen Synagoge Ichenhausen und dem jüdischen Friedhof gäben die Gymnasiasten ihr Wissen an Grundschulkinder weiter, hieß es in einer Pressemitteilung vom Freitag. 25.000 Grundschülerinnen und Grundschüler seien so bislang erreicht worden. "Das ist sensationell", sagte Spaenle.