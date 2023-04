München (epd). Die Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, Ekin Deligöz (Bündnis 90/Die Grünen), hat Bayern aufgefordert, mehr Kraft in den Ausbau der Ganztagsbetreuung zu legen. In einem Interview im Bayerischen Rundfunk (BR 2) sagte sie am Mittwochmorgen, Ganztagsbetreuung dürfe nicht nur den Schwerpunkt auf ‚betreut‘ legen, sondern müsse eine Bildungseinrichtung sein.

Die Unterschiede bei den Bundesländern in den Bemühungen, den ab 2026 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter umzusetzen, seien groß, sagte Deligöz. In Hamburg liege die Ganztagsbetreuungsquote bereits bei 99 Prozent, während Bayern "eher im unteren Drittel" sei und in manchen Statistiken sogar das Schlusslicht bilde.

Sowohl für die Kinder als auch für den Arbeitsmarkt sei die Ganztagsbetreuung notwendig, erläuterte Deligöz. "Wir brauchen die Ganztagsschulen für unsere Kinder, für ihre Horizonterweiterung, für den Abbau von sozialer Ungleichheit, für ihre Bildungschancen. Aber auch für Vereinbarkeit von Beruf und Familie." Vor allem Mütter, "die qualifiziert sind und arbeiten wollen, müssen auch arbeiten können".