Schwabach (epd). Im "Kunstraum" der Stadtkirche St. Johannes und St. Martin in Schwabach stellt ab Samstag, 7. Oktober, der Künstler Klaus Schuppe seine Werke in der Ausstellung "Dahinter" aus. Die Schau ist Teil der Reihe "Staunen in der Stadtkirche", teilte die Kirchengemeinde mit.

Klaus Schuppe ist Objektkünstler aus der Oberpfalz. Er forme das Holz nicht, mit dem er arbeitet, sondern zerstöre, verbrenne und heile es, heißt es in der Ankündigung. Seine "Brandobjekte" wollten eine Balance zwischen der Zerstörung von Natur durch den Menschen und deren Rückeroberung zeigen. Zu sehen sind schwarze Friese aus Holz, die mit Axt, Kettensäge und Flammenwerfer bearbeitet sind. Die Rückseiten sind mit intensiv roter Farbe bemalt.

Die Ausstellung in Kooperation mit dem Künstlerbund Schwabach ist bis Sonntag, 12. November zu sehen. Die Stadtkirche Schwabach ist täglich geöffnet von 9 bis 18 Uhr.