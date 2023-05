Schweinfurt

"Gab große Sehnsucht": Pfarrerin über Neustart der Vesperkirche

Seit Ende April laden Diakonie und evangelische Kirche in Schweinfurt wieder zur Vesperkirche in die St. Johanniskirche ein. Sie findet nach zwei Jahren Corona-Pause erstmals wieder in ihrer ursprünglichen Form statt und läuft noch bis 7. Mai. Pfarrerin Gisela Bruckmann erklärt, wie das Angebot heuer angenommen wird.