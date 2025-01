Eichstätt (epd). Die christlichen Kirchen laden zu einem ökumenischen Gottesdienst am kommenden Samstag (18. Januar) um 9 Uhr in den Eichstätter Dom ein. Anlass ist die Gebetswoche für die Einheit der Christen, die vom 18. bis 25. Januar begangen wird, teilte die Diözese Eichstätt am Mittwoch mit. Der Gottesdienst wird vom katholischen Bischof Gregor Maria Hanke, der evangelisch-lutherischen Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern aus dem Kirchenkreis Nürnberg sowie dem rumänisch-orthodoxen Metropoliten Serafim Joanta und Pastor Lutz Heidebrecht von der Mennonitengemeinde Ingolstadt gestaltet.

Die Gebetswoche für die Einheit der Christen wird von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) veranstaltet. In diesem Jahr steht die Gebetswoche unter dem Leitwort "Glaubst Du das?" aus dem Johannesevangelium. 2025 jährt sich laut Mitteilung zum 1700. Mal das erste ökumenische Konzil, das im Jahr 325 in Nizäa in der Nähe von Konstantinopel stattfand. Die Gebetswoche für die Einheit der Christen lade dazu ein, aus diesem gemeinsamen Erbe zu schöpfen und sich intensiver in den Glauben zu vertiefen, der alle Christen eine, hieß es.