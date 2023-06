Fürth (epd). Auf ziemlich genau sechs in Bayern lebende Personen kommt ein Schwein. Insgesamt leben etwa 2,214 Millionen Schweine im Freistaat - und rund 13,37 Millionen Menschen, wie das bayerische Landesamt für Statistik am Montag in Fürth mitteilte. Das sind ein Schwein auf 6,04 Bayern. Damit sinkt die Zahl der in Bayern gehaltenen Schweine kontinuierlich: 2021 waren es noch 2,9 Millionen, vergangenes Jahr noch 2,5 Millionen Tiere. Der Rückgang von 2022 bis 2023 betrug somit mehr als 313.000 Tiere (minus 12,4 Prozent).

Auch die Zahl der Schweinehalter mit mehr als 50 Schweinen oder zehn Zuchtsauen sinkt laut Statistik. In den vergangenen Jahren habe sich die Zahl der schweinehaltenden Betriebe nahezu halbiert. Zum Stichtag am 3. Mai waren es dieses Jahr noch 3.130 Betriebe, ein Jahr zuvor waren es noch 3.600 und 2021 etwa 4.200. Die Zahl der gehaltenen Tiere pro Betrieb stieg binnen Jahresfrist - wegen des starken Rückgangs der gehaltenen Tiere insgesamt - allerdings nur moderat von 704 Tieren im vergangenen Jahr auf nun 708, hieß es.