Kempten (epd). Die bundesweite Aktion Dreikönigssingen 2024 der katholischen Kirche wird im Allgäu eröffnet. Etwa 600 Sternsinger und 150 Begleiterinnen und Begleiter würden am 29. Dezember in Kempten erwartet, teilte das Bistum Augsburg am Mittwoch mit. "Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit" sei das Motto der Sternsingeraktion. Damit würden Kinder und Jugendliche überall in Deutschland darauf aufmerksam machen, wie wichtig der Schutz von Umwelt und Kulturen weltweit sei.

Zum Auftakt der Aktion predigt der Augsburger Bischof Bertram Meier in der Basikika St. Lorenz. Anschließend ziehen die Könige durch die Stadt zum Rathausplatz. An den Ständen und Buden eines "Sternsinger-Weihnachtsmarktes" sei ein Aktionsprogramm mit Spielen und Bastelangeboten für Kinder und Jugendliche geplant, hieß es.

Rund 1,31 Milliarden Euro sind nach Angaben der Aktion Sternsinger seit dem Aktionsstart 1959 beim Dreikönigssingen für Projekte für benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa zusammengekommen. Mit den Mitteln aus der weltweiten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder würden Projekte in den Bereichen Bildung, Ernährung, Gesundheit, Kinderschutz, Nothilfe, pastorale Aufgaben und soziale Integration unterstützt. Bundesweite Träger sind das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).