München (epd). An diesem Freitag (16. Dezember) beschließt der Bayerische Rundfunk (BR) mit der Sternstunden-Gala im BR-Fernsehen wieder seine diesjährige Weihnachts-Benefizaktion. Den ganzen Tag über ist im gesamten BR-Programm "Sternstunden-Tag", im Fernsehen, im Hörfunk und Online wird über Aktionen und Hilfsprojekte für bedürftige Kinder berichtet und zum Spenden aufgerufen, teilte der BR am Montag mit. Die Sternstunden-Gala startet um 20.15 Uhr, Sandra Rieß und Volker Heißmann begrüßen auf der Gala-Bühne viele Prominente und stellen Sternstunden-Projekte vor.

Ein Programmpunkt der Sternstunden-Gala aus der Frankenhalle in Nürnberg steht schon fest: Das A-Capella-Quartett Viva Voce tritt zu einem musikalischen Wettstreit mit dem Moderator Heißmann an. Zu den prominenten Gästen der Gala zum Abschluss der Weihnachts-Benefizaktion gehören auch Rock'n'Roll-Legende Peter Kraus, Kabarettistin Martina Schwarzmann, Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld oder die Band Dreiviertelblut. Einen Auftritt werde auch der Chor der bayerischen Spitzenpolitikerinnen und -politiker haben, der ein Weihnachtslied für Kinder in Not singt.

Die Benefizaktion Sternstunden gibt es bereits seit 1993. Seither wurden 3.697 Kinderhilfsprojekte in Bayern, Deutschland und weltweit mit rund 342 Millionen Euro gefördert worden. Beim Sternstunden-Tag 2021 kamen 11,6 Millionen Euro an Spenden zusammen, die ganze Aktion erlöste vergangenes Jahr mehr als 17,5 Millionen Euro.