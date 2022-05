Nürnberg (epd). Am Freitag, 3. Juni, findet zum zehnten Mal der Nürnberger Stiftertag statt. Laut Pressemeldung der Stadt vom Montag richtet sich die Veranstaltung auf dem Heilig-Geist-Areal an Stiftungen, Stiftungsdienstleister, potenzielle Stifterinnen und Stifter und am Stiftungswesen Interessierte. Dabei werde die konkrete Praxis von einzelnen Stiftungen, von Stiftungskooperationen und von Partnern der Stiftungen beleuchtet.

Es werde Impulse und Workshops zu Themeny, wie beispielsweise "Nie war es einfacher sich für Herzensangelegenheiten zu engagieren" oder "Klimaschutz und Engagement", geben. Außerdem vergibt die Stifter-Initiative Nürnberg den Stifterpreis 2022 an Gebhard Schönfelder, der sich laut Stadt für die Förderung der Erziehung von Kindern und jungen Menschen, besonders aus bildungsfernen Familien, im kulturellen, musischen und allgemeinbildenden Bereich einsetzt.