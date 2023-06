Straubing (epd). Am 15. Juni laden die drei monotheistischen Religionen zum 25. Mal zum Straubinger Religionsgespräch ein. "Senioren in der Religion" sei dieses Mal das Thema, teilte am Montag ein Sprecher des Straubinger Religionsgespräches mit. Haben Senioren eine besondere Stellung, weil ihre Lebenserfahrung gewürdigt wird? Oder treten sie wie in der modernen Gesellschaft meist hinter der Jugend zurück, weil diese die Zukunftshoffnung repräsentiert? Das seien unter anderem Fragen, die diskutiert würden.

Ziel des Religionsgespräches sei es, dass Christen, Juden und Muslime nicht übereinander, sondern miteinander redeten und sich nicht gegeneinander ausspielen lassen wollten, hieß es weiter. Am Ende des Gespräches stehe das Straubinger Bekenntnis, eine Erklärung zum guten Zusammenleben der Religionen in Respekt und Toleranz. Beginn des Gesprächs ist um 19.30 Uhr im Gemeindesaal der israelitischen Kultusgemeinde.