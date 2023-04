Straubing (epd). Zum 24. Mal laden die Vertreter der drei monotheistischen Religionen am 27. April zum Straubinger Religionsgespräch ein. Besonderer Ort der Veranstaltung ist das neue Nachhaltigkeitsmuseum Nawareum in Straubing, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Statt eines sonst üblichen spirituellen Impulses werde es auf Wunsch des Museumsträgers zu Beginn eine religiöse Einweihungsfeier für das neue Museum durch die beteiligten Religionen und Konfessionen geben.

Das Nawareum ist ein Mitmach-Museum rund um die Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel, nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien in Straubing. Aus diesem Anlass greife das Religionsgespräch zwischen Juden, Christen und Muslimen das Thema "Schöpfung" auf. Es beginnt um 19 Uhr. Im Vorfeld bestehe die Möglichkeit, das neue Museum zu besichtigen.