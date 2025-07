Straubing (epd). Die Straubinger Religionsgespräche feiern Jubiläum: Seit zehn Jahren laden die Vertreter der drei monotheistischen Religionen zu Gesprächen über ihre Religionen ein. In diesem Jahr werde dies mit der interaktiven Ausstellung "Religionen der Welt" im Gäuboden Museum gefeiert, teilte ein Sprecher des Arbeitskreises Religionsgespräche am Donnerstag mit. Die Schau ist noch bis 27. Juli zu sehen. Das nächste Religionsgespräch findet statt am 17. Juli zum Thema "Zurück zu meinen Wurzeln. Was fasziniert mich an meinem Glauben?", ebenfalls im Gäuboden Museum.