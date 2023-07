München, Deggendorf (epd). Eine Studie der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) belegt, dass Besuche von Klinikclowns in Seniorenheimen einen eindeutig positiven Einfluss auf das Wohlbefinden der Besuchten haben. Die Auswertung von Erfahrungsberichten und Befragungen in 20 Altenhilfeeinrichtungen in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz habe ergeben, dass die Begegnungen der alten Menschen mit professionellen Klinikclowns schwierige Situationen in leichte Momente verwandeln, teilte der Dachverband "Clowns in Medizin und Pflege Deutschland" am Freitag in München mit.

Die Tiefgründigkeit und Echtheit der Clowns bedeute wohltuende Mitbestimmung und Autonomiegewinn für die Heimbewohner und wirke dadurch grundsätzlich entlastend. "Diese ergänzende Maßnahme für Seniorinnen und Senioren ist stationären Langzeitpflegeinrichtungen dementsprechend dringend zu empfehlen", sagte der Studienleiter und Pflegepädagogik-Professor Michael Bossle laut Mitteilung.

Die CAsHeW-Studie (Clownsinterventionen in Altenhilfeeinrichtungen - soziale Hilfeleistung unter Berücksichtigung emotionaler Wesensaspekte) der THD und des Dachverbands habe drei Jahre lang die Wirkung von Klinikclowns in Langzeitpflegeeinrichtungen untersucht. Die Studie enthält auch Handreichungen für Senioreneinrichtungen und Informationen für Angehörige.