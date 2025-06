München, Düsseldorf (epd). Regionale Medien haben aus Sicht vieler Menschen in Deutschland eine große Bedeutung für die Demokratie. Insgesamt 69 Prozent von mehr als 5.500 Befragten zwischen 16 und 69 Jahren sind der Meinung, dass regionale Tageszeitungen ihrer Region eine Stimme geben. Dies sei ein Plus von einem Prozentpunkt gegenüber 2024, teilte die Score Media Group basierend auf ihrer aktuellen neunten Auflage der Gattungsstudie "Zeitungsfacetten" am Freitag in München mit.

64 Prozent der Befragten sähen in regionalen Tageszeitungen einen wertvollen Beitrag zur freien Meinungsbildung (plus ein Prozentpunkt), 63 Prozent hielten sie für unverzichtbar für die Demokratie, was einem Plus von zwei Prozentpunkten entspreche, hieß es. Die Studie ist den Angaben zufolge repräsentativ.

Demnach nutzen rund 62 Prozent der Befragten mindestens wöchentlich ein journalistisches Angebot. "43 Prozent lesen die gedruckte Zeitung, 32 Prozent nutzen das E-Paper, und 42 Prozent informieren sich über die Newsportale der regionalen Titel", hieß es.

Wer ein Print-Abonnement besitzt, nutze in der Regel auch digitale Kanäle. "So lesen 66 Prozent der Print-Abonnentinnen und -Abonnenten zusätzlich das E-Paper, 40 Prozent ein kostenpflichtiges Online-Angebot, und neun Prozent greifen auf kostenlose digitale Inhalte zu", teilte die Score Media Group weiter mit.

Mit 46 Prozent (plus drei Prozentpunkte) stimmte fast die Hälfte der zahlenden Online-Nutzer der Aussage zu, dass Werbung zur Nutzung von Online-Angeboten dazugehöre. "39 Prozent (plus sechs Prozentpunkte) empfinden Werbung auf bezahlten Angeboten sogar als relevant", hieß es. Und auch Beilagen und Coupons seien weiterhin beliebt: "Jeder zweite Leser regionaler Tageszeitungen gibt an, gezielt auf Rabattaktionen in der Zeitung zu achten."

Ein Viertel der regelmäßigen Leserinnen und Leser von Print-, E-Paper- und Online-Angeboten habe mindestens einen Newsletter abonniert. 30 Prozent der Leser regionaler Tageszeitungen bezögen Update-Mails mit lokalen Nachrichten, 43 Prozent können sich ein entsprechendes Abo vorstellen. Und 58 Prozent von ihnen wünschten sich personalisierbare Newsletter.

Die Online-Befragung wurde zwischen dem 28. November und 20. Dezember 2024 durchgeführt. Die Score Media Group ist eine nationale Vermarktungsplattform regionaler Tageszeitungsmarken. Zum Portfolio gehören eigenen Angaben nach mehr als 420 regionale Tageszeitungstitel.