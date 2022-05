New York, München (epd). Im weltweiten Vergleich von 100 Städten zum Thema "Work-Life-Balance" hat es die bayerische Landeshauptstadt gerade noch in die Top-Ten geschafft: München landete auf Platz 10, besser abgeschnitten hat mit Stuttgart (Platz 9) nur eine deutsche Stadt, wie der US-amerikanische Technologieanbieter Kisi am Mittwoch in Berlin mitteilte. Hamburg rutschte unterdessen von Platz 11 im Vorjahr auf Rang 18, Oslo, Bern und Helsinki bieten dem Index zufolge die ganzheitlichste Work-Life-Balance. Mit dem Index will das Unternehmen Impulse geben, wie Städte für die Menschen arbeitsbedingten Stress abbauen und die Zufriedenheit fördern können.

Kisi hatte für den Index Daten zu Arbeitsintensität, Gesetzgebung, Lebensqualität und Wohlbefinden ausgewertet. Berücksichtigt wurden etwa Urlaubsansprüche, Möglichkeiten für mobiles Arbeiten sowie die Gleichstellung der Geschlechter und die Gesundheitsversorgung. Auch Inflationsraten, Arbeitslosenzahlen sowie der Prozentsatz der Menschen, die mehrere Jobs haben, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, flossen in den Index mit ein.