Stuttgart (epd). Der Bauernkrieg vor 500 Jahren steht im Zentrum der Stunde der Kirchenmusik am kommenden Freitag (23. Mai) um 19 Uhr in der Stiftskirche Stuttgart. Mit Volksliedern aus der Zeit lasse das Ensemble Sospiratem aus Leipzig die Kriegswirren lebendig werden, teilte die Stiftsmusik Stuttgart am Samstag mit. Die Lieder seien zwischen 1520 und 1660 entstanden und erzählten von Naturidylle, Lebensfreude, aber auch Leid und Elend, verursacht durch Ernteausfall oder Krieg. In ihnen seien kollektive Erinnerungen festgehalten und über Generationen hinweg weitergegeben worden. Das Programm spanne außerdem einen Bogen hinein in die Lebensrealitäten des 21. Jahrhunderts.

Das Ensemble Sospiratem ("seufzender Atem") wurde vor elf Jahren während des Studiums der Künstler und Künstlerinnen an der Leipziger Musikhochschule gegründet und bestand zunächst aus zwei Blockflöten, Gesang, Texten und Musik aus dem 14. Jahrhundert. Mittlerweile musiziert Sospiratem in unterschiedlichen Besetzungen und mit unterschiedlichen Konzertprogrammen. Für das Programm zum Bauernkrieg wird die Kernbesetzung aus Harfe, Blockflöte, Violine und Gesang um eine Renaissanceposaune und Percussion erweitert.