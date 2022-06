München, Hof (epd). Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) hat am Freitag im oberfränkischen Hof den 72. Sudetendeutschen Tag eröffnet. Sie sei stolz auf den vierten Stamm in Bayern und überzeugt davon, dass die Sudetendeutschen Europäer aus innerstem Antrieb seien, sagte Scharf laut Mitteilung. Als gemeinsame Aufgabe verstehe sie, die "Kultur und Geschichte der Heimatvertriebenen lebendig halten, mit aller Kraft weiterarbeiten für ein freies und friedliches Europa".

Der 72. Sudetendeutsche Tag in Hof dauert noch bis Sonntag (5. Juni). Am Samstag (4. Juni) sind Musik- und Tanzaufführungen und ein Volkstumsabend mit Sudetendeutschem Volkstanz geplant. Außerdem werde der Europäische Karlspreis verliehen, heißt es. Nach dem Gottesdienst am Pfingstsonntag werde Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Hauptkundgebung eine Festansprache halten. Bayern hat seit 1954 die Schirmherrschaft über die Volksgruppe der Sudetendeutschen inne.