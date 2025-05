München (epd). In Bayern wurden im vergangenen Jahr laut Familienministerium 630.000 Kinder in knapp 11.000 staatlich geförderten Kindertagesstätten betreut. "In unseren bayerischen Kindertageseinrichtungen leisten aktuell über 124.300 Mitarbeitende jeden Tag hervorragende Bildungsarbeit", sagte Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) am Sonntag anlässlich des Tages der Kinderbetreuung am Montag (12. Mai). Das bedeute eine Steigerung der Mitarbeiter um 95 Prozent seit 2011.

Qualifiziertes Personal sei und bleibe der Schlüssel zu hoher Qualität in den Kindertageseinrichtungen, so Scharf weiter. "Familien-, sozial-, wirtschafts- und integrationspolitisch ist die Kinderbetreuung die entscheidende Aufgabe unserer Zeit." Frühkindliche Bildung sei der Schlüssel für ein erfolgreiches Leben: "Unsere Kinder, die Eltern, aber insbesondere auch unsere Wirtschaft sind die Gewinner, wenn Familie, Beruf und Pflege miteinander vereinbart werden können. Bayern ist gemeinsam stark."