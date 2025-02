Nürnberg (epd). Rund 1.200 Ehrenamtliche aus den evangelischen Kirchengemeinden werden an diesem Samstag (8. Februar) im Messezentrum Nürnberg zum Tag der Kirchenvorstände der Landeskirche erwartet. Ziel der Veranstaltung sei, sich über "die Zukunft und die Gestaltung" der evangelischen Kirche an vielen Orten in Bayern auszutauschen und gemeinsam Perspektiven zu entwickeln, teilte die Landeskirche am Freitag mit.

Landesbischof Christian Kopp wird einen Vortrag halten und dabei an die Reformbereitschaft appellieren: "Entscheidend ist, was die Menschen heute brauchen und was uns daran hindert, sie heute zu erreichen. Dafür müssen wir Überholtes loslassen." Mutige und kreative Ansätze wie die Aktion "einfach heiraten" zeigten, "dass neue Ideen und Strukturen auf Resonanz stoßen", sagte er: "Es braucht die Bewegung hin zu den Menschen."

Zum "Tag der Kirchenvorstände" lädt die neue "Wirkstatt evangelisch" mit Sitz in Nürnberg ein, deren Ziel es ist, die Arbeit in den Gemeinden besser zu vernetzen und die gut 10.000 Ehrenamtlichen in den Kirchenvorständen sowie die Hauptamtlichen der Kirche "optimal zu unterstützen".