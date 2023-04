München (epd). Am kommenden Samstag (22. April) lädt die Bahnhofsmission München unter dem Motto "Offen für alle" anlässlich des bundesweiten Tags der Bahnhofsmissionen ans Gleis 11 des Münchner Hauptbahnhofs ein. Von 10 bis 16 Uhr gebe es für alle Interessierten Informationen, Livemusik sowie Kaffee und Kuchen, teilten das Evangelische Hilfswerk und der katholische Verein In Via als Träger am Montag mit.

Durch den Krieg in der Ukraine und höhere Energie- und Lebensmittelkosten sei die Zahl der Hilfesuchenden bei der Bahnhofsmission München gestiegen, hieß es weiter. Viele bräuchten neben akuter Hilfe auch langfristige Unterstützung. Dafür werden sie von den Mitarbeitenden nach einem Beratungsgespräch an andere Fachdienste weitervermittelt.

Seit dem 3. März ist die Bahnhofsmission München erstmals seit der Corona-Pandemie wieder uneingeschränkt geöffnet. Menschen auf der Durchreise, aber vor allem Obdachlose, Geflüchtete oder Menschen mit psychischen Erkrankungen können sich nun wieder dort aufhalten und zur Ruhe kommen. "Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir unsere Türe wieder komplett öffnen und so optimal unterstützen können", sagte Barbara Thoma, Leiterin der Evangelischen Bahnhofsmission.

Die Bahnhofsmission München ist an allen Tagen des Jahres rund um die Uhr geöffnet. Etwa 160 Mitarbeitende, davon 140 Ehrenamtliche, engagieren sich dort. 2021 suchten rund 183.000 Personen Hilfe bei der Bahnhofsmission.