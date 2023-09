Regensburg, München (epd). Unter dem Motto "Talent Monument" findet am 10. September der bundesweite Tag des offenen Denkmals statt. Viele bayerische Kirchen und sakrale Räume öffnen an diesem Tag ihre Türen für Interessierte. So kann laut Webseite der Veranstalter im Rahmen der Führung "Ein verborgener Gebetsort" die Lourdes-Grotte im Regensburger Stadtteil Kager besichtigt werden.

Lourdes-Grotten greifen die Überlieferung der Erscheinung Mariens in einer Grotte bei Lourdes in Südfrankreich im Jahr 1858 auf. Die Grotte unterhalb von Kager sei vermutlich 1904 geweiht worden. Weitere Führungen gibt es unter anderem durch die katholische Pfarrkirche St. Wolfgang in Regensburg, die Baustelle im Freisinger Dom sowie die Abtei- und Pfarrkirche im Kloster Berching, das 1129 als bischöflich-eichstättisches Eigenkloster entstand.

Die Bayerische Schlösserverwaltung bietet laut Mitteilung zum Tag des offenen Denkmals freien Eintritt in zehn Sehenswürdigkeiten an. Mit dabei sind die Cadolzburg, die Schlosskirche der Residenz Ellingen, das Italienische Schlösschen im Neuen Schloss Bayreuth, das Künstlerhaus Gasteiger, die Schlossanlage Schleißheim, die Befreiungshalle Kelheim, der Hofgarten Eremitage in Bayreuth, der Schlosspark Fantaisie, der Park Schönbusch sowie der Schlosspark Linderhof.