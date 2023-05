Puschendorf (epd). Der Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern (ABC) will bei einer Tagung am Samstag, 13. Mai, über die Kirche der Zukunft diskutieren. Im Konferenzzentrum der Diakonie-Gemeinschaft Puschendorf werde man sich mit der Frage befassen, wie sich trotz der Probleme der Kirche ihr missionarisches Profil stärken lasse, heißt es in einer Mitteilung des ABC. Impulse dazu geben der Pfarrer von St. Matthäus in Augsburg, Thomas Bachmann, und Stefan Höß vom Gemeindegründungsprojekt "Kirche für Freiham". Das Projekt bezeichnet sich auf seiner Homepage als "ein christliches Start-up, das innerhalb des Gnadauer Verbands, einer Laienbewegung innerhalb der Evangelischen Kirche Deutschlands, angesiedelt ist.

Weniger Geld, weniger Stellen, weniger Gebäude, so sei die Lage der Kirche, stellt der ABC in der Mitteilung fest. Viele Kirchengemeinden müssten damit rechnen, dass auf sie in den kommenden Jahren nach der Umsetzung der Landesstellenplanung weitere Einschnitte zukommen.

Der ABC ist nach eigenen Angaben eine Gemeinschaft innerkirchlicher Gemeinschaften, Gemeinden und Einzelner, die sich in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern engagieren. Das Bündnis diene einerseits "der theologischen Klärung strittiger Themen", zudem wolle man Menschen zum Glauben ermutigen und dazu, in der Kirche zu bleiben.