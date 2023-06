Nürnberg (epd). Um die Frage, wie die Bibel in Leichte Sprache übertragen werden kann, geht es bei einer Tagung vom 7. bis 9. Juli in Nürnberg. Das Programm widmet sich Themen aus den Bereichen Inklusion, Theologie, Pastoral und Katechese, Kunst und Kultur, teilte das Projektteam "Evangelium in Leichter Sprache" mit. Modelle und Praxisbeispiele werden vorgestellt, geistliche Impulse und eine Kunstausstellung der Künstlerin und Seelsorgern Claudia Ebert sind geplant. Die Erlanger Schauspielerin Lea Schmocker tritt mit "Dadü Dada, der Weltuntergang ist nah" auf.

Neben dem schon etablierten Projekt "Evangelium in leichter Sprache", das sein zehnjähriges Bestehen feiert, werde während der Tagung auch das 2022 gestartete Projekt "Das Alte Testament in Leichter Sprache" vorgestellt, hieß es. Die ökumenische Tagung wird von der Akademie Caritas Pirckheimer-Haus und dem Katholischen Bibelwerk Stuttgart veranstaltet.

Mit leichter Sprache wird eine barrierefreie Sprache bezeichnet, die klar verständlich ist und eine übersichtliche Schrift hat. Sie ist für Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelt.