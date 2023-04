München (epd). Mit einer wissenschaftlichen Tagung stimmen sich das Archiv und die Bibliothek des Erzbistums München und Freising in Kooperation mit der Domberg-Akademie und dem Verein für Diözesangeschichte auf das 1300-Jahr-Jubiläum der Ankunft des Heiligen Korbinian in Freising ein. Am 11. und 12. Mai können sich Interessierte in der ehemaligen Karmeliterkirche in München informieren, teilte das Erzbistum am Freitag mit.

Jeweils ausgehend von einer archivischen oder bibliothekarischen Quelle beleuchten demnach Expertinnen und Experten in halbstündigen Vorträgen zentrale Themen der gesamten Bistumsgeschichte neu. Die Spanne reiche dabei von der Vita des Bistumsgründers Korbinian über barocke Geschichtsbilder und die Macht der Mystik bis zu diözesanen Sittlichkeits-Akten. Am 12. Mai hält der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, um 9 Uhr ein Grußwort.

Ziel der Veranstaltung sei es, zentrale Fragen zu beantworten und zur Reflexion des zukünftigen Weges anzuregen. Es gehe unter anderem darum, was die Gläubigen in ihrer jeweiligen Epoche beschäftigte und wo Neuaufbruch und Transformation geschehen seien. Mit der Tagung sollen laut Erzbistum die Weichen gestellt werden, um alle Interessierten und das Erzbistum auf das Jubiläumsjahr 2024 vorzubereiten.

Der Heilige Korbinian begann der Überlieferung nach im Jahr 724 sein Wirken auf dem Freisinger Domberg. Das Jubiläumsjahr beginnt mit der traditionellen Korbinianswallfahrt, die zwischen 18. und 24. November 2023 auf den Freisinger Domberg führt, und endet mit der Korbinianswallfahrt im November 2024. Das Jubiläumsjahr solle in die Regionen und Pfarreien der Erzdiözese hineinwirken und über eine historische Rückschau hinaus ein geistlicher und inhaltlicher Impuls für die Zukunft der Erzdiözese sein, teilte diese mit.