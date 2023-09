Bayreuth (epd). Die Uni Bayreuth lädt zu einer wissenschaftlichen Tagung zur Geschichte der Sinti und Roma ein. Die Tagung "Sinti und Roma in Geschichte und Erinnerung. Europäische und regionale Perspektiven" am 28. und 29. September findet zusammen mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma in Bayern sowie der Evangelischen Arbeitsstelle Antiziganismus statt, teilte die Uni mit. Inhaltlich will sie einen wichtigen Schritt "zur Förderung des Verständnisses für die Geschichte und das Erbe der Sinti und Roma in Europa" leisten.

Der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe, Ludwig Spaenle, wird ebenso an der Tagung teilnehmen wie der Vorsitzende des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma in Bayern, Erich Schneeberger. Veranstalter der Tagung ist das Institut für Fränkische Landesgeschichte. Die Teilnahme an der zweitägigen Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung vorher aber aus organisatorischen Gründen nötig.