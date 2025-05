Wunsiedel, München (epd). An diesem Samstag (17. Mai) startet in Wunsiedel die bayernweite Aktion "Kirchenmusik entdecken". Ziel sei, Menschen jedes Alters einen neuen Zugang zur Kirchenmusik zu ermöglichen, teilte die bayerische evangelische Landeskirche am Freitag mit. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadtkirche St. Veit und St. Martin. Bei der feierlichen Eröffnung im Rahmen des "Abends der Chöre" ist auch Regionalbischöfin Berthild Sachs dabei.

Bis 1. Juni finden dann kirchenmusikalische Events in ganz Bayern statt. Geboten werden etwa Konzerte, musikalische Gottesdienste, offene Chor- und Instrumentalproben, Workshops oder Mitmachaktionen wie Orgelführungen für Kinder. In der Christuskirche in Landshut gebe es zum Beispiel eine Tango-Messe (18. Mai, 19 Uhr), in der Erlöserkirche in Bad Kissingen ein Wunschliedersingen (18. Mai, 9.30 Uhr) und in der Erlöserkirche in München-Schwabing einen Kunstliedgottesdienst (18. Mai, 10 Uhr).