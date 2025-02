München, Nürnberg (epd). An Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in verschiedenen Städten haben sich am Samstag in Bayern mehrere Tausend Menschen angeschlossen. Die Polizei in Würzburg schätzte die Teilnehmerzahl einer "Demonstration für Demokratie" auf 3.800, wie eine Sprecherin sagte. Bei einem anschließenden "Singen gegen rechts" seien 3.500 Personen dabei gewesen. Die Stimmung sei "grundsätzlich ruhig und friedlich gewesen, so die Polizeisprecherin.

Ebenfalls ohne Störungen ist nach Polizeiangaben die Versammlung unter dem Motto "Gegen 'Remigration' - Fremdenhass und Hetze" in Memmingen verlaufen. Bei der Kundgebung am Samstag seien rund 700 Personen dabei gewesen. 500 Menschen schlossen sich am Samstagnachmittag der Demonstration unter dem Motto "Demokraten machen keine Politik mit Faschisten" im Passauer Klostergarten an, so die Polizei. 1.000 Demonstrantinnen und Demonstranten waren den Angaben nach bei der Veranstaltung "Brandmauer brennt - wir bleiben standhaft" in Augsburg auf dem Rathausplatz dabei.

Weitere Kundgebungen und Demonstrationen als Reaktion auf die Asylgesetz-Debatte in dieser Woche im Bundestag waren für den Sonntag (2. Februar) unter anderem in Nürnberg und Regensburg angekündigt.