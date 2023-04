Straubing (epd). Zum ökumenischen Motorradgottesdienst am Hagen in Straubing werden am 7. Mai Tausende Biker erwartet. Die Veranstaltung findet bereits zum 24. Mal statt und steht dieses Jahr unter dem Motto "Zeitenwende", wie das Dekanat Regensburg am Dienstag mitteilte. Zum Start der Saison bitten die Motorradfahrer wie jedes Jahr um göttlichen Beistand für ihr nicht ungefährliches Hobby.

Der Gottesdienst mit je einem evangelischen, freikirchlichen, katholischen und orthodoxen Geistlichen beginne um 14 Uhr. Die Liedermacher Siegfried und Oliver Fietz übernehmen laut Mitteilung die musikalische Gestaltung. Die Segnung der Motorradfahrer finde gegen 15 Uhr statt. Im Anschluss fahren die Gottesdienst-Teilnehmer in einem Corso durch Straubing. Bereits am Vorabend (6. Mai) gestalten die Liedermacher in der Straubinger Christuskirche um 19 Uhr einen Gottesdienst mit dem Titel "Von guten Mächten wunderbar geborgen".