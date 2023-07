München, Gräfelfing (epd). Etwa 650 Bäckerfilialen in ganz Bayern packen seit diesem Mittwoch (5. Juli) Semmeln, Hörnchen oder Brezen in Bäckertüten mit Informationen zu Hilfsangeboten der Krisendienste Bayern. Bäckerhandwerk und Krisendienste Bayern würden sich damit gemeinsam für Soforthilfe in seelischer Not einsetzen, teilten die Krisendienste der sieben bayerischen Bezirke am Mittwoch in Gräfelfing bei München mit. Auf 350.000 Bäckertüten heißt es: "Seele erschöpft?"… "Hoffnungslos?"… "Wir helfen dir!". Dabei steht die rund um die Uhr erreichbare Hilfenummer 0800/655 3000.

Der bayerische Landesinnungsmeister Heinrich Traublinger sagte beim Start der dreiwöchigen Kampagne, in den Bäckereien würden ungezählte Kundinnen und Kunden sich mit anderen Menschen oder mit dem Verkaufspersonal austauschen. "Unsere Verkaufsmitarbeiter erfahren im Gespräch mit den Kunden oft sehr viel über deren Leben, Sorgen und Nöte."

Oberbayerns Bezirkstagspräsident Josef Mederer erklärte, die Kooperation mit dem Bäckerhandwerk sei "von unschätzbarem Wert". So würden Menschen direkt in ihrem sozialen Umfeld erreicht. "Das ist ein wichtiger Schritt hin zu Normalität und Inklusion". Für Menschen in seelischen Notlagen müsse es genauso selbstverständlich sein, sich bei den Krisendiensten Bayern beraten zu lassen, wie für Menschen mit körperlichen Erkrankungen, zum Arzt zu gehen.

Im Jahr 2022 führten die Krisendienste Bayern nach eigenen Angaben 82.473 Telefonate mit Menschen in seelischer Not. Die mobilen Einsatzteams führten 2.973 persönliche Kriseninterventionen durch.