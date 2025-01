Würzburg (epd). Die vorgezogene Wahl für das Amt der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters von Würzburg findet am 4. Mai statt. Eine mögliche Stichwahl werde dann am 18. Mai stattfinden, teilte die Stadt am Dienstag mit. Die Amtszeit des amtierenden Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) endet vorzeitig zum 30. Juni. Der aus Frankfurt am Main stammende Politiker war im vergangenen November einstimmig zum neuen Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags gewählt worden.

Seine neue Aufgabe tritt Schuchardt zum 1. Juli dieses Jahres an, neuer Dienstsitz ist dann Berlin. Eigentlich hätte Schuchardts zweite Amtszeit als Würzburger Oberbürgermeister noch bis zum Frühjahr 2026 gedauert. Vor seiner ersten Wahl zum OB im Jahr 2014 war er ab 2007 berufsmäßiger Stadtrat und Stadtkämmerer in Würzburg. Der Deutsche Städtetag ist ein kommunaler Spitzenverband. Ihm gehören rund 3.200 Städte an, in denen ungefähr 53 Millionen Menschen leben.