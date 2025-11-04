Regensburg (epd). Das Theater Regensburg erhält den "Oper! Award 2026" und wird damit als bestes Opernhaus des Jahres 2025 ausgezeichnet. Die Jury begründete ihre Wahl unter anderem mit der Innovationskraft, dem Mut des Spielplanes und der Leistung des hervorragenden Ensembles, teilte das Theater Regensburg am Dienstag mit. Auch die "Verankerung in der Stadtgesellschaft und der Innovationswille in den Bereichen Partizipation, Zugänglichkeit, Community-Bildung und Nachhaltigkeit" wurde von der Jury hervorgehoben.

# Kunstminister Blume: Regensburg spielt in erster Liga

Die Auszeichnung sei eine "riesengroße Ehre und Anerkennung der Leistung und Strahlkraft der Ensembles und des gesamten Hauses in allen Facetten", freute sich Intendant Sebastian Ritschel laut Mitteilung. Aus dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst gratulierte Kunstminister Markus Blume (CSU): "Applaus in Serie: Das Theater Regensburg zeigt internationale Klasse und begeistert mit renommierten Preisen." Das spartenübergreifende städtische Theater zeige, dass es "längst in der ersten Liga" spiele, sagte Blume weiter. Der Kurs Richtung Staatstheater sei "genau der richtige".

Der "Oper! Award" ist Deutschlands einziger öffentlich verliehener internationaler Opernpreis. Er wird jährlich im Rahmen einer Preisverleihungsgala an die besten Künstler und Akteure auf und hinter der Bühne vergeben. Im Vorjahr hatte das Opernhaus La Monnaie/De Munt Brüssel diese Auszeichnung erhalten, 2024 De Nationale Opera Amsterdam. 2023 war das Theater Dortmund bestes Opernhaus des Jahres.