Regensburg (epd). In 4 von 16 Kategorien hat sich das Theater Regensburg beim "2024 BroadwayWorld Germany Award" gegen internationale Konkurrenz durchgesetzt. Damit sei das Theater das Haus mit den zweitmeisten Awards bundesweit und das einzige prämierte Haus in Bayern, teilte das Theater Regensburg am Donnerstag mit. Das US-amerikanische Fachmagazin "BroadwayWorld" kürte Inszenierungen, die zwischen Oktober 2023 und September 2024 Premiere hatten.

Zweimal sei die Inszenierung "Draußen vor der Tür" benannt worden: zum einen mit Schauspieldirektorin Antje Thoms für die beste Regie und als beste Schauspielproduktion. Mit der Inszenierung war das Theater Regensburg im vergangenen Jahr auch zu den Bayerischen Theatertagen nach Ingolstadt gereist und hatte überregionale Anerkennung erfahren.

Überregional bekannt wurde auch "Valuschka", die letzte Oper von Peter Eötvös, die Intendant Sebastian Ritschel kurz vor dem Tod des Komponisten zur Uraufführung brachte. Die Oper erhielt den Award als "beste Opernproduktion". Der Preis für die beste Tanzproduktion ging an Wagner Moreiras Tanzabend "Transit".

Die meisten Stimmen erhielt das Theater des Westens in Berlin. Je einmal gingen Awards an das Theater Erfurt, an das "Theater am Großmarkt" und an das Stage Theater "Rote Flora", beide Hamburg.