Nürnberg, Friolzheim (epd). Nach Ansicht von Ralf Frisch, Professor für Systematische Theologie und Philosophie an der Evangelischen Hochschule Nürnberg, leidet die Kirche an Moralismus und Gottvergessenheit. "Mir scheint es manchmal, als ähnele die Kirche einer dementen Patientin, die vergessen hat, wer sie ist", sagte der Theologe, der sich online zugeschaltet hatte, am Donnerstag bei der Landestagung des Pfarrerinnen - und Pfarrergebetsbunds (PGB) Baden-Württemberg in Friolzheim (Enzkreis). Wichtig sei, dass sie ihr Geheimnis und ihre Seele wiederentdecke: "Den, der wahrer Gott und wahrer Mensch und ihr einziger Trost ist."

Derzeit gebe es in der Kirche Überlebensstrategien, die versuchten, Gott zu vermeiden. Man hoffe, man werde gesellschaftlich akzeptiert, wenn man keine sperrigen Wahrheiten verkündige. Doch dadurch säkularisiere und banalisiere man sich selbst.

Gott sei oft nicht mehr als ein "Booster unserer moralischen Selbstperfektionierung", kritisierte Frisch. Dies liege auch an einer falsch verstandenen Form der Rechtfertigungslehre nach dem Motto: Wenn man gerechtfertigt ist vor Gott, dann sei schon alles gut, "und wir lassen Gott einen guten und letztlich einen toten Mann sein und kümmern uns um das Zwischenmenschliche." Predigten bestünden dann aus moralischen Imperativen, Gebete würden zu To-do-Listen, die man selbst abarbeiten müsse.

"Doch wenn die Kirche nicht der Raum ist, in dem der Mensch dem Gott begegnet, der für ihn da ist, wenn niemand mehr für ihn da ist", dann könne es sein "dass es diese Kirche nicht braucht", warnte der Theologe und Philosoph. "Dasselbe gilt für eine Theologie, die nur mit dem Namen an Gott erinnert, aber von Gott eigentlich nichts mehr erwartet", so Frisch.

Im PGB Baden-Württemberg treffen sich rund 250 Vikarinnen und Vikare, Pfarrerinnen und Pfarrer im aktiven Dienst und im Ruhestand zu theologischen Tagungen und regelmäßigem Bibellesen, Gebet und Erfahrungsaustausch. Der Dachverband PGB Deutschland bringt die Zeitschrift "Theologische Beiträge" heraus, die alle zwei Monate erscheint. Die Tagung zum Thema "Was fehlt der evangelischen Kirche? Reformatorische Denkanstöße" mit rund 100 Teilnehmern geht noch bis Freitag (13.Juni).