Nürnberg (epd). Ab sofort und noch bis zum 28. September zeigt das bayerische Bibel-Museum in Nürnberg die Wechselausstellung "Tierisch biblisch - Tiere der Bibel". Gezeigt wird mit anschaulichen Illustrationen und informativen Texten die vielfältige Tierwelt, die sich in den biblischen Geschichten findet, wie das Museum am Donnerstag zum Start der Ausstellung mitteilte. Thematisiert werden zahlreiche Tiere von der Schlange im Paradies bis zu den Löwen in Daniels Grube. Die Ausstellung will zudem vermitteln, wie Tiere als Sinnbilder für Tugenden, Gefahren oder auch göttliche Botschaften dienen. Zu der neuen Sonderschau gibt es auch ein Kinder- und Familienprogramm mit einer kindgerechten Führung durch die Ausstellung und verschiedenen Workshops. "Tierisch biblisch" ist in Kooperation mit verschiedenen Bibelgesellschaften entstanden.